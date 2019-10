Öffis bekommen jetzt noch höheren Stellenwert

In Zeiten der Einsparungen, besonders auf Landesebene, ist der Schritt bemerkenswert und zeigt die wichtige Stellung der Öffis in Salzburg: Aus „Straßenbau und Verkehrsplanung“ werden in Zukunft zwei Abteilungen. Mit dem Referat „Öffentlicher Verkehr und Verkehrsplanung“ wird der Bereich extrem aufgewertet. „Ich bin froh, dass uns diese strukturelle Änderung und Verbesserung gelungen ist. Wir werden den neuen Öffi-Chef des Landes extern ausschreiben und sind guter Dinge, einen wirklichen Experten fürs Land gewinnen zu können“, sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP).