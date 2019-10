Engerling-Plage: „Wüstenstriche“ im Ausseerland

„Alles in die Schlacht werfen“

Die Bekämpfung erfolgt mikrobiologisch durch die Infizierung der Engerlinge mit einem Pilz - das kostet, mit all den dafür anfallenden Zusatzarbeiten wie Bodenbearbeitung und Neueinsaat, 1200 Euro. Pro Hektar! Seitinger: „Man muss jetzt alles in die Schlacht werfen. Die Engerlinge ziehen sich nämlich im Winter einen halben Meter unter die Erdoberfläche zurück, kommen im Frühjahr wieder nach oben. Und fressen weiter.“ Zur Bekämpfung kommen die Kosten für die Neuansaat - alles in allem eine Lawine.