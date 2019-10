Chef von Nadine: „Sie war fast wie eine Tochter“

Raimund Sulzenbacher kann nicht glauben, dass er seine Angestellte Nadine H. nie wieder sehen wird. Das Mädchen, das Sonntagfrüh von ihrem Ex-Freund Andreas E. in ihrem Elternhaus in Kitzbühel ermordet worden ist, war in seiner Baufirma stets sehr beliebt und wurde erst kürzlich als Lehrling ausgezeichnet. „Sie war wie eine Tochter für mich“, so der Unternehmer.