Lenker 25 Jahre lang ohne Füherschein unterwegs

Die Polizei hat am Mittwoch gegen 8 Uhr in Neumarkt am Wallersee (Flachgau) einen Alkolenker aus dem Verkehr gezogen. Weil der 51-Jährige bei einer Kontrolle stark nach Alkohol roch, wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,36 Promille. Den Führerschein konnten die Beamten dem Einheimischen aber nicht abnehmen: Der Lenker besitzt seit einem Vierteljahrhundert keinen mehr.