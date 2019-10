Lkw-Fahrer: „Rennt so einer weg, taucht er unter“

Andre Z. - er lebt in Pernegg und arbeitet seit zweieinhalb Jahren für die 17 Kilometer nordwestlich gelegene Spedition Huber in St. Lorenzen im Mürztal - war Samstagabend mit Verspätung zu einer Grillparty in den Ortsteil Zlatten unterwegs. Im Auto saßen seine 19-jährige Freundin und eine Bekannte. Die Fahrt führte ihn an einem Firmenareal vorbei, auf dem zwei Firmen-Lkw standen.