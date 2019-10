Laras Mann ausgepfiffen und aus dem Kader entfernt

Nicht angezählt

Behrami hat nach vier Matches wieder einmal gespielt. Die besagten vier Spiele hat Sion gewonnen, dann kam das 1:2 gegen die Ostschweizer. Aber Behrami ist nicht angezählt bei Sion. Viel eher will man ihn schonen. Er wird beim Spitzenspiel gegen Young Boys Bern fehlen. Wir werden ihn wegen der Verletzungsgefahr auf Kunstrasen nicht auflaufen lassen. So wie schon in Thun und Neuenburg“, sagt Sion-Präsident Constantin.