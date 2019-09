Kriminal-Kurs in Anif: Neue Polizeischule ab Mai

Statt in Großgmain werden 25 Kriminalisten nun im Hörsaal der Autobahn-Gendarmerie Anif geschult. Das Betretungsverbot für das Haus in Großgmain, das überfallsartig verhängt wurde, bleibt aufrecht. Die neue Schule an der Weiserstraße sperrt im Mai auf. Und laut Ex-Kanzler Kurz bräuchte Salzburg weit mehr Polizei!