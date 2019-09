Vom besten Freund auf Spielplatz erwürgt

In der Zwischenzeit war aber das Quartier, um das es wegen ständigen Ärgers auch schon Gerichtsverfahren gab, wegen prekärer hygienischer Zustände geschlossen worden und die Bewohner wurden auf andere Heime verteilt. Der verdächtige Freund des Opfers trieb sich deshalb auch immer wieder in der Stadt Salzburg herum. Hier konnte er am Donnerstagabend am Südtiroler Platz gefasst werden. Mit Hilfe eines Dolmetschers wurde der Mann am Freitag befragt. Konkrete Angaben machte der Afghane aber vorerst nicht.