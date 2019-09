64 Millionen Euro: Skigebiete rüsten kräftig auf

Winter? Skifahren? An einem wunderbaren Herbsttag wie gestern für fast alle ganz weit weg. Die steirischen Bergbahnen müssen sich aber bereits rüsten - und haben das heuer mit einer ungewöhnlich hohen Investitionssumme von 64 Millionen Euro! Der Löwenanteil davon fließt in Schladming und in Mariazell.