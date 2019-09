Mit Steinschleuder auf fahrende Autos geschossen

Frauen hörten „Kracher“

Zwei Oststeirerinnen, die von Gleisdorf in Richtung Weiz unterwegs waren, hörten einen „Kracher“. Sie blieben unverletzt, doch die Angst sitzt tief. Im ersten Fall blieb die Kugel in der Windschutzscheibe stecken, im anderen durchschlug sie die linke hintere Tür. In Gleisdorf fuhr der Täter laut Videoaufzeichnung mehrere Male langsam an einem Fitnessstudio vorbei, gab jedesmal einen Schuss ab und zerstörte alle vier Scheiben. In der Nähe feuerte er auf ein abgestelltes Fahrzeug – die Stahlkugel blieb im zerstörten Rücklicht stecken.