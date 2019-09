„Es war der schrecklichste Moment meines Lebens“

Die Angst, sich professionelle Hilfe zu holen, sei Erleichterung gewichen, als sie den Entschluss gefasst habe, so Gomez weiter. „Endlich wussten meine Familie und ich, warum ich seit Jahren an Depressionen und Angstattacken litt.“ Weil sie im letzten Jahr viel an sich gearbeitet habe, fühle sie sich nun besser denn je, so die Sängerin und Schauspielerin abschließend.