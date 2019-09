Gewalt bei Festnahme? Staatsanwaltschaft prüft

Nach der angeblich gewaltsamen Festnahme einer 21-jährigen Soldatin in der Belgierkaserne in Graz hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag das Einlangen der Anzeige bestätigt. Der Vorwurf lautet auf Misshandlungen und Körperverletzung unter Ausnützung der Amtsgewalt. Die eingereichten Unterlagen werden nun geprüft. „Ob Ermittlungen eingeleitet werden, ist noch offen“, sagte Sprecher Hansjörg Bacher.