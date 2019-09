71-Jährige in Herrengasse brutal überfallen

Mit unfassbarer Brutalität ging bereits am 15. September ein Täter in der Grazer Herrengasse vor: Er lauerte einer Pensionistin (71) auf und schlug ihr ins Gesicht. Auch, als sie bereits am Boden lag, trat er zu und versuchte ihr die Handtasche zu entreißen. Zwei Männer schritten ein, woraufhin er die Flucht ergriff.