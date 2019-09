Bundesliga: Videoschiedsrichter kommt im März 2021

Hearings ins Hütteldorf

In Hütteldorf wiederum haben die Kandidaten für die im November anstehende Wahl des Präsidenten den nächsten Schritt hinter sich gebracht: Martin Bruckner, Robert Grüneis und Roland Schmid absolvierten ihre Hearings vor dem Wahlkomitee. Gerüchten zufolge wartete Bruckner mit einer Überraschung auf, präsentierte Monisha Kaltenborn als Teil seines Teams. Die 46-jährige Österreicherin lieferte als erste Teamchefin in der Formel 1 Schlagzeilen, stand von 2012 bis 2017 Sauber vor. „Ich möchte keinen Kommentar zum Hearing abgeben. Das haben wir mit dem Wahlkomitee so vereinbart“, hielt Bruckner fest. Das Wahlkomitee tritt am 10. Oktober zusammen, um zu entscheiden, welche Listen zur Wahl am 25. November zugelassen werden.