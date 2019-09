Amokschütze hatte 70 Schuss Munition in Wohnung

Der Steirer – laut Befund ist er manisch-depressiv – hatte Whisky getrunken, saß abends teilnahmslos im ersten Stock des Zweifamilienhauses in der Küche und hielt eine Pistole in der rechten Hand. Seine Freundin (53) rief die Schwester an, diese wollte mit dem Mann reden, er aber nicht mit ihr. Also alarmierte sie die Polizei.