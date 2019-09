Ex-ÖFB-Teamchef Koller wieder auf der Erfolgsspur

Er wurde erhört

Vor allem nach dem 1:7 gegen Young Boys Bern vor einem Jahr hatte man viel Zweifel an einem Erfolg Kollers in Basel. Doch jetzt ist Basel überlegener Tabellenführer in der Schweiz, die Spieler verstehen sein System und wie er gestern nach dem Krasnodar-Spiel meinte: „Sie haben mir gut zugehört“. Das System Koller beginnt zu greifen. Und wie das ist, haben wir in Österreich ganz genau gesehen.