Willem-Alexander trägt jetzt einen oranje Bart

Es passiert nicht oft, dass der niederländische König Willem-Alexander in Sachen Styling seiner Frau und Fashion-Queen Maxima (48) die Schau stiehlt. Am Dienstag war es soweit. Der Monarch erschien mit modischem Vollbart im Rittersaal des Parlaments in Den Haag. Zum ersten Mal seit mehr als 100 Jahren verlas ein bärtiger König die Thronrede am traditionellen Prinsjesdag.