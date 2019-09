Mautfreier Korridor würde 15 Minuten sparen

Mautfreie Autobahnstücke zur Entlastung von Städten und Gemeinden wird neben Salzburg und Tirol nun auch in Vorarlberg diskutiert. In Salzburg könnte sich der Korridor vom Walserberg bis zum Messezentrum durchsetzen. Die Länge von ungefähr zehn Kilometern entspricht in etwa der Länge der Kufsteiner Version.