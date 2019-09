Grazer Bauernmarkt - es geht auch ohne Plastik!

Stammkunden bekommen Papiersackerl geschenkt

An seinem Arbeitsplatz auf dem Grazer Kaiser-Josef-Platz geht es an diesem September-Morgen hoch her, frisch geerntete Äpfel, Birnen, Trauben, Zwetschken und Feigen werden an die Frau und den Mann gebracht. Wer seinen eigenen Korb oder die Tragetasche vergessen hat, kann um 20 Cent ein nassfestes Papiersackerl für bis zu fünf Kilo Obst erwerben (Stammkunden bekommen dieses geschenkt).