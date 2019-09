Aufsteirern: Das „Krone“-Haus steht allen offen!

Am Samstag öffnet das „Krone“-Haus am Eisernen Tor um 12 Uhr seine Pforten und lädt zum Verweilen ein: Zuerst spielt das Volksmusik-Quintett Kobenzer Streich auf, das auch schon bei der Eröffnung am Donnerstag für musikalische Untermalung gesorgt hat. Um 16 Uhr werden sie abgelöst von Bleamibrocker. Bis 22 Uhr ist das „Krone“-Haus geöffnet.