Totes Kälbchen auf Rastötzenalm gefunden

In 15 Minuten gelangt der Wolf von der Tofernalm zur Rastötzenalm. In diesem Gebiet wechselt er ständig hin und her. „Wir sprechen von einem Verdachtsfall, denn ein direkter Einfluss ist schwer nachzuweisen. Das junge Kalb könnte auch gejagt worden sein. Oder es ist abgestürzt“, erklärt Wolfsbeauftragter Hubert Stock, der bereits eine DNA-Probe entnehmen ließ. Zumindest der räumliche und zeitliche Aspekt würde auf einen Wolfsriss hinweisen. „Es ist heuer der 27. Todesfall. Einige Schafe sind verletzt, 20 Schafe sind noch abgängig. Dass sie noch leben ist unwahrscheinlich“, so Stock.