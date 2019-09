Nässe verhängnisvoll für Motorradfahrer in Zirl

Gegen 13.04 Uhr fuhr der Deutsche mit seinem Motorrad auf der B 171 von Zirl kommend in Fahrtrichtung Innsbruck. Dabei kam er aus bisher ungeklärter Ursache auf der regennassen Fahrbahn zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Mann wurde nach Erstversorgung in die Klinik Innsbruck verbracht, am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.Während der Erstversorgung und der Bergung des Fahrzeuges war die B 177 bis 13.40 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.