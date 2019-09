„Das Bundesheer braucht dringend Investitionen“

Kein Rekordbesuch

Gegen 14.30 Uhr schätzte das Bundesheer, dass sich rund 40.000 Zuseher am Gelände befanden, bei stärkerem Zustrom als am Vormittag, wobei der erste Tag immer der besucherschwächere Tag war. Die Höchstmarke an Besuchern von 150.000 am ersten Tag zu erreichen dürfte allerdings wegen des Nieselregens schwierig sein.