Airpower19: Immer mehr Teilnehmer fliegen ein

Die Zelte im Publikumsgelände stehen weitgehend, die meisten Bundesheer-Kräfte sind eingetroffen, am Mittwoch soll der Rest am Gelände des Fliegerhorstes Hinterstoisser in Zeltweg sein. Von den internationalen Teilnehmern ist bisher die spanische Kunstflugstaffel Patrulla auf Casa C101 eingetroffen. Ebenso „touchdown“ hatten ein Neuzugang der Flying Bulls, die Beechcraft T-34 Mentor, ein Propellertrainer aus den USA sowie die Focke Wulf Fw190, ein starker deutscher Jäger mit Doppel-Sternmotor aus dem Zweiten Weltkrieg.