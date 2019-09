Neues kommt auf die Salzburger Schüler zu

Bislang gab es an den Volksschulen in den ersten beiden Klassen die Möglichkeit der sogenannten direkten Leistungsbeurteilung. Die Kinder erhielten Mappen, die zeigten, was sie gelernt hatten. Eine Schule ohne Noten also. Ab heuer sind wieder an allen Schulen Noten in Ziffern vorgeschrieben. Auch für die ersten beiden Jahrgänge. Eltern können jedoch einschreiten, falls sie dies nicht wünschen. Zusätzlich erhalten die Mädchen und Buben eine schriftliche Erläuterung.