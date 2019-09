Riskantes Überholmanöver endete im Krankenhaus

Trotz vorhandener Sperrlinie überholte am Freitag Abend ein 27-jähriger Pkw-Lenker auf der Felbertauernstraße in Osttirol zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge. Dabei geriet er ins Schleudern, kam über den rechten Fahrbahnrand hinaus und krachte gegen einen geparkten Pkw. Der Einheimische zog sich eine Schnittverletzung am Hals zu, er war alkoholisiert!