Mutter stieß Sohn (1) beim Rückwärtsfahren nieder

Die 28 Jahre alte Frau aus dem Bezirk Weiz wollte zu Mittag ihren Pkw in die Garage ihres Wohnhauses fahren. Als sie das Auto in der Hauseinfahrt kurz rückwärts in Richtung Gemeindestraße bewegte, um dann in die Garage fahren zu können, dürfte sie ihren hinter dem Pkw befindlichen Sohn übersehen haben. Dieser wurde vom Heck erfasst, kam zu Sturz und geriet unter das Fahrzeug.