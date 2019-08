Ein endgültiges Ende der Obus-Krise ist in Sicht

15 neue Obusse hat die Salzburg AG unter dem Eindruck der Krise bestellt. Kosten: eine Million Euro pro Stück. Das erste Fahrzeug liefert der Schweizer Hersteller Hess heute an (siehe „Neuer eObus ist in Salzburg eingetroffen“). Bis Weihnachten folgen zehn weitere. Die restlichen vier gehen bis Mitte Februar 2020 in Betrieb. Die neuen Obusse verfügen auch über Batterien und bedienen die Linie 5 nach Grödig, auf der es ab dem Stadtrand keine Oberleitung mehr gibt. Die Linie wird mit der Fahrplanumstellung im Dezember in die Umlandgemeinde Verlängert.