Ihre Liebe kennt keine Jahreszeiten

Das muss man sich erst einmal trauen: Mit „Bungalow“, einem ihrer allergrößten Hits, startet Bilderbuch die Show in Graz. Save the best for last? Mitnichten! Die Herren um den lasziv-coolen Frontmann Maurice Ernst können es sich leisten. Immerhin haben sie mittlerweile ein beachtliches Arsenal an Songs auf Lager, die ihnen das Publikum regelrecht aus der Hand frisst - oder aus dem Nabel trinkt, denn „Mr. Refrigerator“ wirft an diesem Abend nicht nur einen „Frisbee“ und reicht einen „Spliff“, sondern schenkt auch einen süffig-coolen „Softdrink“ ein.