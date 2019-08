Brände: Ronaldo sorgt sich um unseren Planeten

„Vielleicht spiele ich bis 40“

Sportlich wird‘s für Ronaldo ebenfalls wieder ernst. Am Samstag, Anpfiff um 18 Uhr, startet Juventus auswärts gegen Parma in die neue Serie-A-Saison. Ob es die womöglich letzte Saison für den portugiesischen Superstar wird? „Vielleicht höre ich nach dieser Saison auf“, erklärte Ronaldo jüngst in einem Interview, hakte danach aber ein: „Vielleicht spiele ich aber auch bis 40, 41. Ich weiß es noch nicht. Ich habe mit dem Fußball ein Geschenk bekommen, und das will ich noch genießen.“