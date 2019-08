Altach rechnet erst im Frühjahr mit Meilinger

Am Samstag trifft Altach in der fünften Bundesliga-Runde auswärts auf den Wolfsberger AC. Die Kärntner haben bisher sechs, die Vorarlberger vier Zähler angeschrieben. Neben Meilinger wird auch Philipp Netzer ausfallen. Den Kapitän der Altacher plagen Adduktorenprobleme. In der Verteidigung wieder zur Verfügung steht Jan Zwischenbrugger.