Landwirtin angezündet: „Feuerball kam auf mich zu“

Der Rumäne hatte seit 1993 immer wieder „schwarz“ in Österreich gearbeitet - häufig für das Ehepaar aus Obdach, das eine Landwirtschaft besitzt. 2018 zerstritt sich der Mann aber mit seinen Arbeitgebern. Staatsanwältin Katharina Tauschmann beschrieb die Tat: „Er hatte sich am 10. März zum Haus der Familie begeben und eine 1,5-Liter-Plastikflasche mit Benzin und ein Feuerzeug dabei. In den Schraubverschluss der Flasche hatte er Löcher gemacht“, so die Anklägerin.