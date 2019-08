Seniorin (83) erstochen: Verdächtiger geständig

„Es hat eine Polizeiintervention gegeben“

Der Mann soll in einem Gestüt in der Region gearbeitet haben, bevor er diesen Job verlor. Wie ebenfalls am Samstag bekannt wurde, soll es im Zusammenhang mit der Kündigung bereits am Dienstag zu einem Einsatz der Exekutive gekommen sein. „Es hat eine Polizeiintervention gegeben. Dabei wurde weder eine Bedrohung wahrgenommen noch von den anwesenden Personen behauptet“, sagte Raimund Schwaigerlehner, Sprecher der Landespolizeidirektion, am Samstag.