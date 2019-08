Mini-Frosch „Klausi“ überlebt Reise in Schachtel

Erinnern Sie sich? Im Mai musste der Grazer Reptilienexperte Werner Stangl zum Zentrallager eines Supermarkts nach Graz-Umgebung ausrücken. Mitarbeiter hatten in einer Bananenschachtel eine hochgiftige Spinne gefunden. Am Dienstag entdeckten Mitarbeiter eines Marktes in Deutschlandsberg wieder ein exotisches Tier in einer Bananenschachtel aus Ecuador - einen winzigen Frosch!