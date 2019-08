Im Lauf der Erhebungen wurde den Kriminalisten klar, dass sich in Friedburg-Lengau ein Umschlagplatz für Marihuana etabliert hatte und sie verstärkten dort die Kontrollen. Dabei stießen sie auf einen 21-jährigen und dessen 25-jährige Schwester, die binnen eines Jahres rund 13 Kilo Marihuana an Subhändler und Abnehmer im Innviertel und Salzburg verkauft hatten - u.a. einen 28-Jährigen, der zugab im Raum Lochen am See mehrere Kilo Marihuana weitervertrieben zu haben.