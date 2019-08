Drogen gemeinsam mit Familie „ab Hof“ verkauft!

„Familien-Betrieb“

Die Freundin des 23-Jährigen, eine Jugendliche (17), sowie ein Bekannter (22) und ein Somalier (20) erledigten Botengänge und brachten bestellte Ware zu den diversen Abnehmern in ganz Salzburg. Auch der Bruder des Fußfesselträgers überbrachte Kokain-Lieferungen. Die Familie betrieb zudem in der Wohnung eines 29-Jährigen in Lehen eine größere Cannabis-Zucht.