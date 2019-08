Klimawandel wird Tirols Pilzlandschaft verändern

Neue Arten kommen

Wird es wärmer, werden neue Arten auftauchen und heute verbreitete Arten verschwinden. Kirchmair: „Der Vorgang ist logisch: Pflanzen und Tiere weichen in höhere Regionen aus. Das tun in der Folge auch die Pilze. Für jene, die jetzt im Hochgebirge beheimatet sind, wird es aber eng.“ Schon heuer könne man den Effekt beobachten. Die Trockenheit der vergangenen Wochen habe dafür gesorgt, dass Pilzfreunde hoch hinauf müssen. Das könnte in Zukunft normal sein.