Wie sicher sind die steirischen Bahnhöfe?

Freiheitliche wollen es genau wissen

Der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Hannes Amesbauer will es nun genau wissen und plant eine parlamentarische Anfrage über die stattgefundenen Gewalttaten in steirischen Bahnhöfen an den Innen- und Verkehrsminister. Darüber hinaus will man sich auch bei Verkehrslandesrat Anton Lang über Vorfälle bei den steirischen Landesbahnen und dem Busverkehr erkundigen. „Wir Freiheitliche werden die bisherigen Vorfälle in der Steiermark genauestens beleuchten und schonungslos auf die sicherheitspolitisch negativen Folgen von Massenmigration und Asylchaos hinweisen. Der Vorfall in Frankfurt sitzt uns allen noch in den Knochen und angesichts eines solch schrecklichen Verbrechens in unserem Nachbarland darf nicht zur Tagesordnung übergegangen werden“, so Amesbauer.