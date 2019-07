Marathoneinsatz der Bergrettung Sölden

Notbiwak für Verletzten

„Eine Dreier-Mannschaft von uns wurde zur Bergstation des Sessellifts „Wildes Mannle“ geflogen und stieg dann zu dem Verletzten hinauf, der sich in etwa 3500 Meter Höhe befand“, schildert Riml. Die ersten Bergretter trafen gegen 16 Uhr bei dem Deutschen ein. Der 34-Jährige hatte sich an der Schulter, am Knöchel sowie am Kopf verletzt und war bereits stark unterkühlt. Die Bergretter errichteten daher ein Notbiwak.