Diese Kinder fliegen auf Gemüse vom Nachbarn

Bio-Gemüse für das Grazer Marienstüberl

Hinter der vitaminreichen und geschmacksintensiven Nachbarschaftshilfe stehen Martha und Johannes Stangl. Auch sie leben vor, was jeder einzelne im Kleinen verändern kann und werden so zu steirischen Klima-Rettern: Vom Brokkoli über Fenchel bis zur Zwiebel - ihr Biohof Harthopfer in Gratkorn gibt genug Gutes für alle her. „Eigentlich wollten wir nur uns selbst versorgen. Irgendwie wurde dann aber immer mehr daraus; deshalb verkaufen wir nun das, was an Zuviel da ist, weiter“, erzählen die beiden Umweltsystem-Wissenschaftler.