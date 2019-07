Flippiger Auftakt für Grazer Festival La Strada

Ach, was muss das für ein Sommer gewesen sein, den die sechs Freunde der Flip Fabrique da einst verbracht haben. Jahre später treffen sie sich wieder und sofort beginnen die Erinnerungen an damals als akrobatischer Bewegungsschwall aus ihnen herauszusprudeln: Zur Begrüßung fallen sie sich in „Attrape-moi“ (Fang mich) nicht nur in die Arme, sondern stürzen sich regelrecht ineinander. Zum Klang der alten Musikkassetten lassen sie im Anschluss die Tricks von damals noch einmal aufleben. Diabolos zischen durch die Luft, Hula-Hoops werden in spektakulärer Finesse um Körper gewirbelt und nicht nur Kugeln und Kegel werden jongliert, sondern auch Sitzbälle und ganz Körper - wenn zum Grande Finale dann das große Trampolin aufgefahren wird.