35 Festnahmen bei Gebetszug von Abtreibungsgegnern

In der Stadt Salzburg sind am Donnerstagnachmittag bei einer Demonstration von Abtreibungsgegnern insgesamt 35 Abtreibungsbefürworter festgenommen worden. Diese hatten laut Polizei den jährlichen „1000-Kreuze-Marsch für das Leben“ schon vom Start weg durch Störaktionen behindert und blockiert. An dem Gebetszug, bei dem weiße Kreuze durch die Stadt getragen werden, nahmen auch Kirchenvertreter teil.