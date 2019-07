Schwerer Crash in Heiterwang: Vier Verletzte

Drei beteiligte Fahrzeuge, zwei Leicht- und zwei Schwerverletzte - so die brutale Bilanz eines schweren Verkehrsunfalles in Heiterwang. Ein von Reutte in Richtung Lermoos fahrender 49-jähriger Niederländer war am Dienstagnachmittag in einer Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache von seiner Fahrbahn abgekommen und auf die Gegenfahrbahn geraten. Im Fahrzeug befanden sich noch seine Ehefrau (49) und die beiden Söhne (14, 16). „Der Niederländer kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto, das von einem 71-jährigen Deutschen gelenkt wurde“, schildert ein Polizist auf „Krone“-Nachfrage.