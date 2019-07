Katzenberger stibitzt die Badehose ihres Ehemannes

Oben ohne am Pool

Wie das Starlet verriet, sei sie bei Freunden auf Besuch gewesen und hatte ihren Bikini vergessen. Dabei wollte sie unbedingt „dieses Foto“ machen. Oben ohne in Yogapose am Rand eines herrlichen Swimmingpools in Sonnenlicht gebadet und die Silhouette spiegelt sich im blitzblauen Wasser.