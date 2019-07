Autobahn-Kontrollen verursachten einen Stau

Mehr als 3000 Fahrzeuge pro Stunde passierten am Samstag den Knoten Salzburg und am Sonntag war der Verkehr auch stark. Die Landstraßen blieben großteils vom Ausweichverkehr verschont. „Die Verringerung des Verkehrs auf den Ausweichrouten war gut zu erkennen“, sagt Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP). „Wir sehen, dass die Urlauber auf der Autobahn bleiben. Uns ist allen bewusst, dass sich bei einem Unfall oder anderen unvorhersehbaren Ereignissen die Situation jederzeit zuspitzen kann“, so Schnöll.