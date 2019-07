Jetzt gerät auch der Fischotter ins Visier

Gegen den Wolf, der im Pongau sein Unwesen treibt, läuft bereits ein Verfahren auf Abschuss. Nun wurde aus konkretem Anlass auch gegen den Fischotter ein Antrag gestellt: Die nicht-kommerzielle Fischerei Gamp in Hallein hat es heuer besonders hart getroffen. Dort werden bedrohte, heimische Fischarten wie die Äsche gezüchtet. Nun haben Otter die Bestände drastisch reduziert – die Muttertiere sogar gänzlich ausgerottet, so dass eine Aufzucht nicht mehr möglich ist. „Der Bestand verringert sich in einer Saison fast zur Gänze. Von 50.000 Jungfischen bleiben nur zehn Prozent übrig, den Rest holen die Fischotter“, berichtet Gerhard Angerer vom Fischereiverein Hallein, der nun den Abschuss von vier Tieren beantragte.