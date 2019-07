John Travolta hob vom Salzburger Airport ab

Hollywood-Star John Travolta war am Wochenende mit seiner Familie am Wolfgangsee im Salzkammergut. Der weltweite bekannte Schauspieler war Mit-Gastgeber der „Living Legends of Aviation Gala“, eine Preisverleihung in der Fliegerei-Szene. Am Sonntag tauchte er am Salzburger Flughafen auf, gab zur Freude zahlreicher Fans Autogramme und erfüllte Selfie-Wünsche. Und ein bekannter Salzburger war sein Chauffeur: Stratos-Springer Felix Baumgartner.