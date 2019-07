Kunstrasen-Verbot bedroht heimische Fußballvereine

Das im Kunstrasen verwendete Granulat gerät stetig in die Umwelt und muss aufgefüllt werden. Daher ist in der neuen EU-Richtlinie gegen Plastik vorgesehen, dass ab 2022 kein schädliches Granulat mehr auf diese Weise in die Umwelt gelangen soll - das wiederum soll ein Verbot von Kunstrasenplätzen bedeuten, und derer gibt es in Österreich 259. Allein 50 davon sind, so ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer, in Wien zu finden.