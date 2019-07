Andreas Gabalier macht jetzt auf Häuslbauer

Vor ein paar Jahren hat Andreas Gabalier in die Firma Microloft investiert, die in kurzer Zeit kleine, hochwertige Fertighäuser aufstellt. Wie diese aussehen, kann man jetzt im steirischen St. Peter am Ottersbach nicht nur bestaunen, sondern auch gleich für den nächsten Urlaub buchen. Vor der Kulisse des schönen Vulkanlandes stehen nun zwei „Steirerlofts“, eines ausgestattet im Stil von Gabalier und das andere im Stil von Star-Tätowierer Mario Barth.