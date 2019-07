Dieb attackierte sein Opfer mit Pfefferspray

Der 37-jährige Grazer hielt sich Samstagnacht gegen 23.15 Uhr in einem Lokal in der Jakoministraße auf, als ihm aus der Hosentasche die Geldbörse entwendet wurde. Der Mann bemerkte aber den Diebstahl und nahm die Verfolgung des Unbekannten (rund 30 Jahre alt, dunkler Hauttyp, schmaler Bart um den Mund) auf. Dieser wehrte sich aber plötzlich mit einem Pfefferspray und besprühte sein Opfer. Danach flüchtete der Verdächtige, Geldbörse und auch Pfefferspray blieben am Tatort zurück.